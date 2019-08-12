{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига Европы

Около 50 болельщиков "Туна" посетят ответный матч Лиги Европы со "Спартаком" в Москве

Билеты на гостевой сектор можно будет приобрести в кассах "Открытие-Арены"

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Порядка 50 болельщиков швейцарского "Туна" посетят гостевой матч команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы по футболу против российского клуба "Спартак". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе "Туна".

Первая встреча прошла 8 августа в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2 в пользу "Спартака". Ответная игра пройдет в четверг на "Открытие-Арене", начало - 19:45 мск. На первый матч из Москвы приехало около 400 болельщиков красно-белых.

"Мы ожидаем от 35 до 50 наших болельщиков", - заявили в пресс-службе, добавив, что билеты на гостевой сектор можно будет приобрести исключительно в кассах "Открытие-Арены".

После первого матча главный тренер "Туна" Марк Шнайдер заявил, что клуб будет стараться добиться победы в ответной игре при поддержке болельщиков швейцарского клуба.

Команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч, в следующем квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем противостояния между португальской "Брагой" и датским "Брондбю" (первый матч - 4:2). Проигравший завершит выступление в еврокубках.

Мировой футбол
СМИ: футболист Перишич перейдет из "Интера" в "Баварию"
Сообщается, что игрок будет выступать за немецкий клуб на правах аренды
Читать полностью