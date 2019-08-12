{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: футболист Перишич перейдет из "Интера" в "Баварию"

Сообщается, что игрок будет выступать за немецкий клуб на правах аренды

ТАСС, 12 августа. Хорватский футболист Иван Перишич перейдет из итальянского "Интера" в немецкую "Баварию" на правах аренды. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Corriere Dello Sport.

По информации источника, 30-летний футболист перейдет в немецкий клуб на правах аренды с опцией выкупа после прохождения медосмотра.

Перишич перешел в "Интер" в августе 2015 года из немецкого "Вольфсбурга", за это время в составе итальянской команды он провел 163 матча во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и отдал 37 голевых передач, за национальную команду Хорватии он провел 82 матча и отличился 23 раза.

Хорват является чемпионом Германии в составе дортмундской "Боруссии" (2011/12), также на его счету два Кубка Германии (2012, 2015) и Суперкубок страны (2015). В составе сборной Хорватии он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года, который прошел в России.

Теги
Мировой футбол
ATP
Первая ракетка мира Джокович отметил прогресс российского теннисиста Медведева
Россиянин поднялся с девятого на восьмое место в рейтинге ATP
Читать полностью