СМИ: дом футболиста "Арсенала" Озила взят под стражу после нападения грабителей

ТАСС, 12 августа. Лондонский дом 30-летнего немецкого полузащитника Месута Озила, выступающего за английский футбольный клуб "Арсенал", взят под круглосуточную охрану стражами порядка, которые ходят по периметру с овчарками. Об этом сообщила в понедельник газета The Sun.

Эти меры приняты, по ее данным, после ареста в четверг у дома Озила стоимостью почти $11 млн в столичном районе Кэмден двух граждан, которые подозреваются в нападении на Озила, а также 26-летнего боснийца Сеада Колашинаца в июле в Лондоне. Тогда вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на немца с целью угона его автомобиля. За него вступился партнер по команде Колашинац, который сумел разогнать вооруженных ножами бандитов.