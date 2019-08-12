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Футбол в Англии

СМИ: дом футболиста "Арсенала" Озила взят под стражу после нападения грабителей

Полиция охраняет дом немецкого полузащитника с овчарками

ТАСС, 12 августа. Лондонский дом 30-летнего немецкого полузащитника Месута Озила, выступающего за английский футбольный клуб "Арсенал", взят под круглосуточную охрану стражами порядка, которые ходят по периметру с овчарками. Об этом сообщила в понедельник газета The Sun.

Эти меры приняты, по ее данным, после ареста в четверг у дома Озила стоимостью почти $11 млн в столичном районе Кэмден двух граждан, которые подозреваются в нападении на Озила, а также 26-летнего боснийца Сеада Колашинаца в июле в Лондоне. Тогда вооруженные ножами неизвестные на мопедах напали на немца с целью угона его автомобиля. За него вступился партнер по команде Колашинац, который сумел разогнать вооруженных ножами бандитов.

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Озилу удалось скрыться в располагавшемся рядом ресторане, персонал которого бросился на помощь футболистам. Никто из игроков не пострадал. Оба футболиста "Арсенала", по информации "Сан", оказались втянутыми в разборки двух противостоящих друг другу криминальных группировок. Напавшие на них бандиты соперничают с группировкой из Восточной Европы, члены которой пообещали предотвратить подобные вылазки.

8 августа у дома Озила были арестованы 27-летние Ферхат Эрджан и Саламан Экинджи, которые предстанут перед судом 6 сентября. В адрес немца и его супруги Гюльсе Амине неоднократно поступали послания с угрозой расправы. Спутница Колашинаца Белла уже покинула Великобританию и не собирается возвращаться.

Озил выступает за "Арсенал" с сентября 2013 года, за это время он трижды стал обладателем Кубка Англии и трижды - Суперкубка. Колашинац перешел в лондонский клуб в июне 2017 года и является обладателем Суперкубка Англии.

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