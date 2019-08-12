СМИ: сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золота Панамериканских игр из-за допинга

ТАСС, 12 августа. Сборная Пуэрто-Рико по боулингу лишена золотых медалей Панамериканских игр 2019 года в мужском парном разряде. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

В допинг-пробе члена команды Жана Переса было обнаружено вещество хлорталидон, которое является мочегонным средством. Препарат включен в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). Федерация боулинга Пуэрто-Рико заявила, что Перес может подать апелляцию, поскольку получил разрешение на применение данного препарата от двух врачей.

"В деле нашего спортсмена нет никаких сомнений в медицинском обосновании терапевтического использования лекарства. Нет никаких сомнений в том, что данный препарат не дает какие-то преимущества", - говорится в заявлении федерации.

Золотые медали достались команде США, серебряные - сборной Колумбии, бронзовые - команде Мексики.