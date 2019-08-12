Футболист Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

ТАСС, 12 августа. Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Подробности соглашения не разглашаются. Футболист будет выступать под 22-м номером.

"Я очень рад присоединиться к такому большому клубу, как "Локомотив". Важно, что здесь меня действительно ждут, в меня верят. Это добавляет сил. Вижу свое будущее в "Локомотиве", - сказал 25-летний футболист.

"Мы очень рады, что подписали Джорджевича. Лука - хороший разносторонний форвард, который добавит команде свежести и вариативности в атаке. Уверены, что Джорджевич нас усилит. Возлагаем на него большие надежды", - отметил генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.

Джорджевич перешел в "Зенит" из черногорского "Могрена", вместе с которым он стал чемпионом Черногории (2011), летом 2012 года. Джорджевич провел за петербургский клуб 30 матчей, в которых трижды отличился и сделал две голевые передачи, вместе с "Зенитом" Джорджевич стал обладателем Суперкубка России (2016), серебряным (2013) и бронзовым призером чемпионата России (2017). С лета 2017 по лето 2019 года черногорец на правах аренды выступал за тульский "Арсенал", за который сыграл 50 матчей, забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 Джорджевич вошел в список 33-х лучших футболистов чемпионата России.

Также Джорджевич, будучи игроком "Зенита", на правах аренды выступал за голландский "Твенте", испанскую "Понферрадину" и итальянскую "Сампдорию". В составе сборной Черногории футболист провел 11 матчей, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.