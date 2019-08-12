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Футбол в России

Кикнадзе: "Локомотив" при покупке футболиста Джорджевича учел его игру за "Арсенал"

Гендиректор московского клуба отметил, что переговоры с "Зенитом" по покупке форварда шли несложно и недолго
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 12 августа. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Локомотив" при подписании контракта с нападающим "Зенита" Лукой Джорджевичем учел то, как черногорский форвард сыграл против железнодорожников, находясь в тульском "Арсенале" на правах аренды. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор москвичей Василий Кикнадзе.

Джорджевич в понедельник перешел из "Зенита" в "Локомотив". За клуб из Санкт-Петербурга футболист выступал с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах - нидерландском "Твенте", итальянской "Сампдории", испанской "Понферрадине", а также тульском "Арсенале". В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

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"Переговоры с "Зенитом" шли несложно и недолго, - сказал Кикнадзе. - Повлияли ли на решение о покупке Джорджевича травмы Джефферсона Фарфана и Эдера? Нет, в большей степени повлияло то, как он сыграл против нас за "Арсенал" (в сезоне-2018/19 черногорский форвард, выступая за команду из Тулы, стал автором победного гола в ворота "Локомотива", который досрочно лишил железнодорожников чемпионского титула, а также гарантировал "Зениту" завоевание золотых медалей - прим. ТАСС)".

"Слово "впечатлил" к нам не подходит, - добавил гендиректор "Локомотива". - Был анализ, рассмотрели разные кандидатуры и в итоге остановились на этом футболисте". На вопрос о том, готов ли Джорджевич дебютировать за московский клуб в матче шестого тура чемпионата России против "Динамо", он сказал, что этот вопрос лучше адресовать главному тренеру команды Юрию Семину.

В сезоне-2019/20 Джорджевич сыграл за "Зенит" в матче за Суперкубок России против "Локомотива", который со счетом 3:2 выиграл московский клуб. 25-летний черногорец провел на поле 13 минут, не отметившись результативными действиями. В чемпионате России он четыре раза попадал в заявку сине-бело-голубых, не проведя на поле ни одной игровой минуты.

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