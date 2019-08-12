СМИ: футболист "Барселоны" Коутиньо может продолжить карьеру в "Баварии"

ТАСС, 12 августа. Бразильский полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Филиппе Коутиньо может перейти в немецкую "Баварию". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста портала Goal.com Бруно Андраде.

По информации источника, "Бавария" может взять 27-летнего Коутиньо в аренду с правом дальнейшего выкупа. На данный момент немецкая команда ведет переговоры с представителем бразильца. Отмечается, что зарплата футболиста может составить €11 млн в год.

Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" за рекордные для испанского клуба €145 млн в 2018 году, в прошлом сезоне футболист провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Вместе с клубом полузащитник стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Также он выступал за итальянский "Интер", откуда уходил в аренду в бразильский "Васко да Гама" и испанский "Эспаньол". В составе "Интера" Коутиньо становился обладателем Кубка Италии и победителем клубного чемпионата мира.

В составе национальной команды Бразилии он провел 55 встреч, в которых забил 15 голов. В 2019 году Коутиньо стал чемпионом Кубка Америки.