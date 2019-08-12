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Лига Европы

Тренер: футболисты "Краснодара" будут использовать слабые стороны "Порту" в матче ЛЧ

Встреча пройдет в Португалии во вторник, начало - 22:00 мск
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев EPA-EFE/FERNANDO VELUDO
Описание
Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев
© EPA-EFE/FERNANDO VELUDO

ТАСС, 12 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту" будет использовать слабые стороны соперника. Об этом рассказал главный тренер команды Сергей Матвеев, чьи слова приводит издание Record.

Матч "Порту" - "Краснодар" пройдет во вторник в Португалии, начало - 22:00 мск. Первая встреча завершилась победой "Порту" со счетом 1:0.

"Мы проанализировали прошлую игру, поняли, что произошло, - сказал Матвеев. - Понимаем, что у соперника есть слабые стороны, которые будем использовать. "Порту" играет очень компактно и быстро, это учтем. Будет очень сложная встреча, результат первого матча был плохим, но завтра сделаем все, чтобы победить и пройти дальше".

Сильнейший по итогам двух матчей встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с победителем противостояния между греческим "Олимпиакосом" и турецким "Истанбулом" (первый матч - 1:0 в пользу "Олимпиакоса"). Проигравший попадет в групповой этап Лиги Европы.

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