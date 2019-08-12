Маррей проиграл в своем первом за семь месяцев матче в одиночном разряде на турнире ATP

ТАСС, 13 августа. Британец Энди Маррей проиграл французу Ришару Гаске в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Цинциннати (штат Огайо, США).

Встреча продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 33-летнего француза, занимающего 56-е место в рейтинге ATP. Во втором круге он встретится с австрийцем Домиником Тимом, посеянным на турнире под четвертым номером.

Для 32-летнего Маррея, идущего в рейтинге ATP на 324-й строчке и получившего специальное приглашение на турнир в Цинциннати, этот матч стал первым за семь месяцев в одиночном разряде. Британец получил травму бедра в июле 2017 года, в январе 2018 года ему была сделана первая операция. Выйти на корт теннисист смог в июне 2018 года, однако был вынужден пропустить Уимблдон, а на Открытом чемпионате США выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре.

После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс.

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.