СМИ: футболист "Интера" Икарди согласовал условия контракта с "Ювентусом"

ТАСС, 13 августа. Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Интер" Мауро Икарди перейдет в "Ювентус" и уже согласовал условия контракта с новой командой. Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

По информации источника, соглашение 26-летнего футболиста с "Ювентусом" будет рассчитано на пять лет. По контракту форвард будет получать зарплату в размере €8 млн. Также в контракте прописаны бонусы за личные достижения.

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщало, что Икарди близок к уходу из "Интера" этим летом, так как он не входит в планы главного тренера клуба Антонио Конте. Кроме того, отношения аргентинца с руководством сильно испортились из-за лишения его капитанской повязки в прошлом сезоне.

Икарди перешел в "Интер" из "Сампдории" в 2013 году, за время выступлений в миланском клубе он сыграл в 219 матчах, отличился 124 раза и отдал 28 результативных передач. Дважды игрок становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии. По результатам сезона-2017/18 Икарди был признан лучшим футболистом Серии А. За сборную Аргентины нападающий провел восемь матчей, в которых забил один мяч.