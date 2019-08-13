Теннисист Маррей не сыграет на US Open в одиночном разряде

ТАСС, 13 августа. Британский теннисист Энди Маррей заявил, что не примет участия в Открытом чемпионате США (US Open) в одиночном разряде. Слова 32-летнего британца приводит пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Во вторник Маррей проиграл французу Ришару Гаске в матче первого раунда турнира ATP, который проходит в Цинциннати (штат Огайо, США). Маррей, получивший специальное приглашение на соревнования, впервые за семь месяцев сыграл на турнире в одиночном разряде после травмы бедра, которую он получил в июле 2017 года. В январе 2018 года ему была сделана первая операция, на корт спортсмен вышел в июне прошлого года, пропустив Уимблдон.

"Это решение, которое я принял вместе со своей командой. Не хочу принимать wild card сейчас, потому что не знаю, как буду себя чувствовать после матча. Если бы я получил wild card на US Open, а потом не играл, то меня бы начали расспрашивать о моем бедре. Все идет к тому, что я не буду играть [на турнире серии Большого шлема в США], потому что сегодня в конце игры мои ноги были тяжелыми, это, скорее всего, не изменится за несколько недель", - сказал Маррей.

На Открытом чемпионате США прошлого года он выбыл во втором раунде. В текущем сезоне Маррей принял участие в Открытом чемпионате Австралии, где в матче первого круга уступил испанцу Роберто Баутисте-Агуту в пяти сетах, после чего в конце января перенес еще одну операцию на бедре. После операции Маррей завоевал титул в паре с испанцем Фелисиано Лопесом на турнире в Лондоне и дошел до второго круга Уимблдона в паре с французом Пьером-Югом Эрбером, а также до третьего круга Уимблдона в миксте с американкой Сереной Уильямс. В рейтинге ATP в одиночном разряде британец занимает 324-е место (120 очков), в рейтинге организации в парном разряде он занимает 120-ю позицию (770).

На счету Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три - на турнирах Большого шлема, он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии. Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийские золотые медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.