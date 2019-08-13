Бывший игрок НБА Телфэйр приговорен к 3,5 годам тюрьмы за хранение оружия

ТАСС, 13 августа. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Себастьян Телфэйр приговорен к 3,5 годам тюремного заключения за хранение оружия. Об этом во вторник сообщило агентство AP.

Инцидент произошел 11 июня 2017 года, когда в 02:50 по местному времени полиция Бруклина остановила автомобиль за нарушение правил дорожного движения, за рулем которого находился Телфэйр. Представители правоохранительных органов увидели, что баскетболист курил марихуану, а после проверки салона был обнаружен заряженный пистолет 45-го калибра. Отмечается, что бывший спортсмен был осужден в начале нынешнего года по данному делу, но 34-летний игрок воспользовался правом суда присяжных, который вынес вердикт.

"Обязательное тюремное заключение, которое он получил, требуется по закону, теперь он был привлечен к ответственности за противоправное поведение", - заявил прокурор округа Бруклин Эрик Гонсалес.

Ранее в 2007 году Телфэйр был приговорен к трем годам условно за хранение заряженного пистолета. Тогда спортсмен признал себя виновным, а НБА наложила на игрока 3-матчевую дисквалификацию.

В 2004 году Телфэйр был признан лучшим игроком студенческого баскетбола США, получив премию "Мистер баскетбол", а уже на драфте НБА 2004 года игрок был выбран под 13-м номером в первом раунде командой "Портленд". В НБА защитник провел в общей сложности 10 сезонов (2004-2015), сыграв 564 матча в регулярных чемпионатах за команды "Портленд", "Бостон", "Миннесота", "Лос-Анджелес Клипперс", "Финикс", "Торонто", "Оклахома". В среднем он проводил на площадке 21,5 минуты, набирая 7,4 очка и делая 3,5 результативные передачи. Он также играл за китайские команды "Тяньцзинь Жунган", "Синьцзян Флаинг Тайгерс" и "Фуцзянь Сюньсин", завершив карьеру в 2017 году.