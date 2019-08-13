ФГР надеется, что участие "Спартака" в SEHA-Газпром лиге привлечет болельщиков в Москве

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) надеется, что "Спартак" благодаря участию в европейской SEHA-Газпром лиге привлечет на гандбол новых болельщиков в Москве. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал генеральный директор ФГР Лев Воронин.

"Спартак" дебютирует в SEHA-Газпром лиге в сезоне-2019/20. Лига была образована в 2011 году, в ней выступают ведущие клубы стран Восточной Европы, среди которых двукратные победители Лиги чемпионов македонский "Вардар" и хорватский "Загреб", четырехкратный финалист турнира венгерский "Веспрем", а также лучшие команды Украины и Белоруссии.

"Этого события долго ждали наши болельщики и ФГР. Для "Спартака" на сегодняшний день это достаточно скоротечное событие, решение было принято очень быстро, поэтому сезон для команды будет тяжелым. Считаю, что вступление российской команды в лигу SEHA для нас серьезное и красивое событие", - отметил Воронин.

"Желаю "Спартаку" удачно выступить на международной арене, набраться опыта. Уверен, что с помощью участия в лиге, мы обзаведемся новыми гандбольными болельщиками в Москве. Все клубы достаточно известны на международной арене, думаю, для всех будет интересно прийти и посмотреть, что такое на сегодняшний день красивый и качественный гандбол", - добавил генеральный директор ФГР.

Вызов для "Спартака"

Исполнительный директор гандбольного клуба "Спартак" Василий Славин считает, что участие московского клуба в турнире станет новым вызовом для команды.

"Очень здорово, что мы сможем представлять Россию на этом международном турнире, для нас это новый вызов и новая возможность. Понимаем, что уровень клубов в турнире достаточно высок. Сезон будет тяжелым, но нашим игрокам это поможет повысить свой уровень. Рассчитываем, что наши болельщики будут нас поддерживать, постараемся оправдать их надежды", - сказал Славин.

По итогам прошлого чемпионата России "Спартак" занял второе место и также примет участие в Кубке Европейской федерации гандбола (EHF).