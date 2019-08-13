Ингушетия и ФК "Рубин" будут совместно развивать футбол в республике

МАГАС, 13 августа. /ТАСС/. Власти Ингушетии подписали меморандум о сотрудничестве с футбольным клубом "Рубин". В частности, соглашение предполагает проведение товарищеских матчей между командами северокавказского региона и "Рубином", передает корреспондент ТАСС.

"Мы вели переговоры с ФК "Рубин" для подписания этого меморандума, который очень важен для нас. У нас есть школа-интернат, в которой готовят юных футболистов, но после окончания обучения им некуда идти. В рамках соглашения будем переводить наших детей в Казань, если они смогут в юношеской сборной играть, это уже даст свои плоды для развития футбола в регионе", - сказал на подписании меморандума министр спорта региона Дауд Алхазуров.

Документ подписали во Дворце спорта "Магас" министерство спорта Ингушетии и исполнительный директор ФК "Рубин" Константин Дзюба.

"Почему именно Ингушетия, - за короткий промежуток времени у нас сложились теплые и деловые отношения, которые перерастут в долгосрочные. Мы знаем, что Ингушетия дает талантливых ребят российскому футболу, и мы хотели бы иметь возможность присутствовать в регионе и получать информацию о футболистах, которых здесь готовят и помогать республике, у нас прекрасные условия для развития и продвижения футболистов. Мы хотели бы, чтобы талантливые футболисты Ингушетии начинали свою карьеру в нашем клубе", - сказал Дзюба после подписания соглашения.

Он также добавил, что футбольный клуб будет тщательно подходить к отбору молодых спортсменов.