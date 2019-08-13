Эксперт TSN: голкипер Аскаров является претендентом на первый номер драфта НХЛ 2020 года

ТАСС, 13 августа. Российский голкипер Ярослав Аскаров имеет высокие шансы на то, чтобы его выбрали под первым номером на драфте новичков 2020 года в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает журналист телеканала TSN Крэйг Баттон на своей странице в Twitter.

17-летний россиянин в августе стал победителем Кубка Глинки/Гретцки (игроки не старше 18 лет) в составе сборной России.

"Я считаю, что Аскаров однозначно является одним из претендентов на то, чтобы стать первым номером драфта 2020 года в НХЛ, - написал Баттон. - Аскаров - лучший молодой голкипер из всех, что я видел, со времен Кэри Прайса, который был задрафтован в 2005 году. Аскаров хорошо оснащен технически, обладает хорошими навыками и сильным игровым интеллектом".

Также за прошедший год Аскаров в составе сборной России завоевал золотые медали на чемпионате мира среди игроков не старше 17 лет, серебряные награды на чемпионате мира среди игроков не старше 18 лет и бронзовую медаль на Кубке Глинки/ Гретцки в 2018 году. Сезон-2018/19 Аскаров провел в клубе Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "СКА-Варяги", за который сыграл 31 матч в регулярном сезоне с коэффициентом надежности 2,37 и отразил 91,6% бросков. В плей-офф в четырех матчах он показал коэффициент надежности 3,61 отразил 89,8% бросков.