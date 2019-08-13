РФС готов заменить опытных судей молодыми в случае повторения ошибок

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) готов заменить опытных арбитров молодыми специалистами в случае повторения грубых ошибок. Об этом на пресс-конференции рассказал руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

"Мы проанализировали ситуацию с арбитрами после пяти туров, ошибки в простых ситуациях совершают опытные арбитры, что не может нас не огорчать. Пришли к выводу, что некоторые судьи снизили к себе требования, дать побороться командам - это не значит, что нужно пропускать явные нарушения. Дюков (глава РФС - прим. ТАСС) нам дал задание - подготовить к исполкому список молодых арбитров, чтобы в премьер-лиге усилить конкуренцию. Те арбитры, которые не приведут себя в порядок, будут заменены молодыми специалистами", - отметил Егоров.

"Также мы приняли следующее решение: один арбитр и один инспектор отстранены до конца сезона - арбитр Игорь Низовцев и инспектор Сергей Андреев. Это решение было принято после матча "Енисей" - "Краснодар-2", - добавил он.

Низовцев в нынешнем сезоне обслуживал один матч премьер-лиги, в нем играли "Сочи" и "Зенит" (0:2).