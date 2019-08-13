Дорогу молодым. РФС намерен создать конкуренцию опытным арбитрам из-за грубых ошибок судей

Во вторник Егоров заявил журналистам, что ситуация с ошибками арбитров вызывает лишь отрицательные эмоции. Уже после первого тура глава департамента судейства отстранил от работы арбитра Владимира Москалева, который допустил ряд грубых ошибок в матче между московским "Спартаком" и "Сочи" (1:0). Также предметом обсуждений стало спорное судейство Кирилла Левникова во встрече "Ростов" - "Спартак" (2:2), ряд ошибок в игре между "Оренбургом" и санкт-петербургским "Зенитом" допустил Сергей Карасев, Виталий Мешков недостаточно профессионально рассудил несколько эпизодов в матче ЦСКА - "Сочи" (0:0).

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) намерен исправить ситуацию с грубыми ошибками арбитров Российской премьер-лиги (РПЛ) после пяти туров сезона-2019/20. Руководитель департамента Александр Егоров предоставит к следующему заседанию исполкома РФС список молодых судей, которые смогут создать конкуренцию опытным арбитрам, чтобы те не совершали результативных ошибок.

Егоров назвал причину грубых ошибок судей. "Мы пришли к выводу, что некоторые судьи снизили к себе требования, ведь дать побороться командам - это не значит, что нужно пропускать явные нарушения", - отметил глава департамента судейства. Несмотря на споры вокруг судейства в чемпионате России, президент РФС Александр Дюков выражает поддержку 46-летнему Егорову, однако поручил принять меры по исправлению ситуации.

Одним из способов выхода из судейского кризиса является привлечение молодых арбитров к работе в РПЛ. "Дюков нам [департаменту судейства РФС] дал задание - подготовить к исполкому список молодых арбитров, чтобы в премьер-лиге усилить конкуренцию. Те арбитры, которые не приведут себя в порядок, будут заменены молодыми специалистами", - заключил Егоров. Он добавил, что подготовка молодых арбитров к судейству в матчах РПЛ может занять определенное время, но некоторые из них уже имеют достаточный багаж знаний для работы в играх высшего дивизиона.

Глава департамента отметил, что не намерен размениваться по мелочам и будет принимать жесткие меры за совершение ошибок. Например, Егоров отстранил арбитра Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игоря Низовцева и инспектора ФНЛ Сергея Андреева от работы до конца сезона-2019/20. Причины такого решения 46-летний специалист объяснять не стал, оно было принято после матча пятого тура Олимп - ФНЛ "Енисей" - "Краснодар-2" (0:1).

Ключом к решению проблемы не всегда удачного судейства в российском чемпионате должна стать система видеоассистента рефери (VAR). Еще на пресс-конференции РПЛ по итогам третьего тура Егоров отметил, что система полностью оправдала себя в матче между ЦСКА и "Локомотивом", в котором главный арбитр встречи Владислав Безбородов дважды воспользовался возможностью посмотреть повтор. "VAR сделал то, для чего он предназначен, благодаря VAR были приняты справедливые решения", - сказал Егоров. Возможно, с полноценным внедрением VAR в российский чемпионат, которое произойдет во второй части сезона-2019/20, внимание аналитиков и общественности должно наконец сконцентрироваться исключительно на футболистах.