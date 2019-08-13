СМИ: "Тоттенхэм" предлагает Эриксену увеличение зарплаты до €11,3 млн в год

ТАСС, 13 августа. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" предлагает датскому полузащитнику клуба Кристиану Эриксену увеличить зарплату до €11,3 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, клуб готов пойти на такой шаг в случае, если 27-летний футболист согласится подписать новый долгосрочный контракт с "Тоттенхэмом". На данный момент заработок Эриксена составляет €4,5 млн в год. Тем не менее футболиста может не устроить такое предложение, он хочет прописать в новом контракте пункт о возможности его выкупа некоторыми клубами за фиксированную цену.

Также сообщается, что в трансфере Эриксена заинтересованы испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €100 млн, его действующий контракт с "Тоттенхэмом" истекает 30 июня 2020 года.

Эриксен перешел из голландского "Аякса" в "Тоттенхэм" за €13,5 млн (по данным Transfermarkt) летом 2013 года. В прошлом сезоне он провел за команду 51 матч в различных турнирах, забив десять голов и отдав 17 результативных передач, он играл в финале Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" уступил английскому "Ливерпулю" (0:2). 10 августа он сыграл в матче первого тура чемпионата Англии против "Астон Виллы" (3:1) и не отметился результативными действиями.

В составе "Аякса" датчанин становился трехкратным чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны. За сборную Дании Эриксен провел 89 матчей, забив 27 голов.