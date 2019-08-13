Десятый международный турнир по боевому самбо "Плотформа S-70" пройдет в Сочи

СОЧИ, 14 августа. /ТАСС/. Сочи в десятый раз примет международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", где сборная России встретится со сборной мира. Организаторами турнира являются московский Центр спорта и образования "Самбо-70", LEAGUE S-70 при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, администрации Краснодарского края и мэрии города Сочи.

Особенностью каждого турнира является идейная составляющая. Предыдущие соревнования прошли в год 80-летия самбо, их главной темой стала роль тренеров и наставников в спорте. Ранее организаторы "Плотформы S-70" уделяли внимание истории армии, памяти русских полководцев и великим сражениям.

По словам президента Федерации самбо Москвы и генерального директора Центра спорта и образования "Самбо-70" Рената Лайшева, юбилейный турнир будет посвящен самому виду спорта. Организаторы планируют рассказать о роли самбо в воспитании и формировании личности. "Когда мы придумали этот турнир, то не могли себе представить, что он превратится в многолетнюю традицию, станет событием в мире единоборств. Искренне верим, что юбилейная "Плотформа S-70" даст еще один важный толчок для популяризации и развития самбо", - сказал Лайшев.

Российские бойцы проведут в общей сложности 11 поединков с иностранными соперниками. В категории свыше 93 кг между собой сойдутся Александр Маслов и Коди Ист (США), Кирилл Корнилов и Фернандо Родригес Джуниор (Бразилия), Евгений Ерохин и Стюарт Остин (Великобритания), Олег Попов и Джеронимо Дос Сантос (Бразилия). Также зрители увидят поединки Иван Богданов - Джае Янг (Южная Корея) - 84 кг, Алексей Ким - Эстебан Родригез (Уругвай) - 61 кг, Георгий Элоян - Герберт Батиста (Бразилия) - до 70 кг, Алексей Махно - Ренато Гомез Габриел (Бразилия) - 74 кг, Борис Федоров - Леонардо Лимбергер (Бразилия) - до 66 кг, Дмитрий Тебекин - Джоуи Белтран (США) - до 93 кг, Артур Астахов - Леонардо Сильва де Оливейра (Бразилия) - до 93 кг.

На протяжении всех лет проведения "Плотформы S-70" ее главным гостем становился знаток и ценитель единоборств - президент России Владимир Путин. Вместе с ним за поединками в разные годы наблюдали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие. Первая "Плотформа S-70" состоялась в 2010 году, она была организована LEАGUE S-70 для популяризации и систематизации в России культуры единоборств. Сборная России встречалась со сборной Испании, победителями соревнований тогда стали Вячеслав Василевский, Виталий Минаков, Дмитрий Заболотный, Андрей Корешков и Сергей Голяев.