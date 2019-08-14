Бывший игрок клуба НБА "Голден Стэйт" Жеребко перешел в подмосковные "Химки"

ТАСС, 14 августа. Подмосковные "Химки" объявили о подписании соглашения с бывшим игроком клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" шведом Юнасом Жеребко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2021 года. Ранее подмосковный клуб подписал однолетний контракт с российским центровым, чемпионом НБА в составе "Кливленда" Тимофеем Мозговым.

"Я провел десять лет в США и сейчас возвращаюсь в Европу, а Евролига всегда была турниром, в котором я хотел сыграть. О "Химках", игроках и тренерах знаю многое, в команде собраны топовые российские и иностранные игроки, с которыми мне будет интересно поработать. Я играл против сборной России на чемпионате Европы и знаю, что такое европейский баскетбол, поэтому не думаю, что у меня возникнут какие-то проблемы с адаптацией. Постараюсь проявить свои лучшие качества в России и Европе, буду играть для болельщиков "Химок", - сказал Жеребко.

"Юнас - очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвертого и пятого номера. Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке, также он прилично смотрелся в финале НБА. Мы закрыли все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен", - заявил главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис.

В НБА Жеребко выступал с 2009 года, играя за "Детройт", "Бостон", "Юту" и "Голден Стэйт". В прошедшем сезоне он провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА в составе "Голден Стэйт", в которых набирал в среднем 6,3 очка, совершал 3,9 подбора и отдавал 1,3 передачи. В плей-офф турнира он сыграл в 16 встречах, набирая по 2,1 очка при 2,1 подбора и 0,8 передачи.