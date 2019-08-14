Футболист Балотелли будет получать в итальянской "Брешии" €1 млн в год

ТАСС, 14 августа. Итальянский нападающий Марио Балотелли будет зарабатывать в итальянском футбольном клубе "Брешиа" €1 млн евро в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал журналиста Джанлуки ди Марцио.

По информации источника, 29-летний футболист подпишет с клубом трехлетний контракт. С учетом бонусов зарплата игрока может возрасти до €3 млн в год. О подписании контракта будет объявлено в четверг. Балотелли провел часть детства в провинции Брешиа.

Ранее сообщалось о том, что бразильский клуб "Фламенго" предлагал Балотелли контракт с зарплатой €4 млн в год.

В течение карьеры Балотелли выступал за итальянские "Интер" и "Милан", английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", французские "Ниццу" и "Марсель". В составе "Интера" он стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка Италии (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). Прошедший сезон он провел в "Ницце" и "Марселе", сыграл в общей сложности 25 матчей, в которых отличился восемь раз и отдал одну голевую передачу.

За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

В прошедшем сезоне "Брешиа" одержала победу во втором дивизионе чемпионата Италии и в новом сезоне выступит в высшей лиге.