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Лига Европы

Айртон: футболисты "Спартака" в матче с "Туном" не будут думать о результате первой игры

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Спартак" победил со счетом 3:2

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы со швейцарским "Туном" будет играть только на победу, не думая о результате первой игры. Об этом на пресс-конференции в среду рассказал защитник красно-белых Айртон.

В первом матче в Швейцарии "Спартак" добился победы со счетом 3:2.

"Безусловно, Лига Европы - важный для нас турнир. Хорошо, что мы выиграли в гостях. Дома будет чуть легче, ведь стены и болельщики помогают, но расслабляться нельзя. Будем выходить на поле, биться и играть исключительно на победу, не думая о результате предыдущего матча", - отметил Айртон.

Ответная игра состоится в четверг в Москве и начнется в 19:45 по московскому времени.

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