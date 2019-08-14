Дебют боксера Гассиева в супертяжелом весе запланирован на октябрь

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дебютный бой российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе против американца Джоуи Давейко планируется на октябрь. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Поединок между Гассиевым и Давейко должен был пройти в конце июля в США, однако россиянин получил травму.

"Мы встречались с Муратом. Как он и говорил, его бой планируется на октябрь. Соперник тот же. Их бой просто перенесли", - сказал Кремлев.

Всего на счету бывшего чемпиона мира по версиям по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.