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Бокс

Дебют боксера Гассиева в супертяжелом весе запланирован на октябрь

Его соперником будет американец Джоуи Давейко

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Дебютный бой российского боксера Мурата Гассиева в супертяжелом весе против американца Джоуи Давейко планируется на октябрь. Об этом ТАСС сообщил в среду генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Поединок между Гассиевым и Давейко должен был пройти в конце июля в США, однако россиянин получил травму.

"Мы встречались с Муратом. Как он и говорил, его бой планируется на октябрь. Соперник тот же. Их бой просто перенесли", - сказал Кремлев.

Всего на счету бывшего чемпиона мира по версиям по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе 25-летнего Гассиева 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение.

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