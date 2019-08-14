Ольга Гиря возглавила таблицу Суперфинала чемпионата России по шахматам

ТАСС, 14 августа. Шахматистка Ольга Гиря белыми фигурами победила Александру Костенюк в партии четвертого тура Суперфинала чемпионата России и возглавила турнирную таблицу соревнований. Турнир проходит в Удмуртской Республике.

Александра Горячкина белыми обыграла Зарину Шафигуллину, Дарья Чарочкина белыми оказалась сильнее Полины Шуваловой, Алина Кашлинская белыми переиграла Елену Томилову. Партии Маргарита Потапова - Наталья Погонина и Анастасия Боднарук - Валентина Гунина завершились вничью.

После четырех туров лидирует Гиря (3,5 очка), у Погониной и Кашлинской по три очка, Горячкина и Чарочкина набрали по 2,5 очка, Потапова и Гунина - по два очка, Костенюк и Шафигуллина - по 1,5 очка, замыкают турнирную таблицу Томилова, Шувалова и Боднарук (все - по одному).

В мужской части соревнований Максим Матлаков и Александр Предке белыми одержали победы над Алексеем Дреевым и Дмитрием Яковенко соответственно. Партии Владислав Артемьев - Алексей Сарана, Эрнесто Инаркиев - Евгений Томашевский, Владимир Федосеев - Никита Витюгов и Александр Мотылев - Кирилл Алексеенко завершились вничью.

В турнирной таблице после четырех партий Артемьев, Матлаков и Предке набрали по 2,5 очка, у Инаркиева, Томашевского, Алексеенко, Мотылева, Витюгова и Федосеева по два очка, Яковенко, Дреев и Сарана набрали по 1,5 очка.

Пятый тур пройдет в четверг. Соревнования проводятся по круговой системе в 11 туров, в мужских и женских турнирах участвуют по 12 спортсменов. Суперфинал завершится 23 августа, общий призовой фонд составляет 10 млн рублей (6,5 млн - мужчины, 3,5 млн - женщины).