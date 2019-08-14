Российские баскетболисты вышли в 1/2 финала чемпионата Европы для игроков не старше 16 лет

ТАСС, 14 августа. Мужская сборная России по баскетболу обыграла команду Турции в матче 1/4 финала чемпионата Европы среди игроков не старше 16 лет. Турнир проходит в итальянской Удине.

Матч завершился со счетом 73:70. Больше всего очков в составе российской команды набрал Александр Колосов (28), больше всего подборов сделал Ярослав Нягу (10), результативных передач - Никита Можаровский (шесть). В полуфинале россияне встретятся со сборной Испании, которая победила команду Сербии (72:71). Матч состоится в пятницу.

На групповом этапе сборная России победила команды Италии и Германии, уступила хорватам и вышла в плей-офф со второго места в группе. В матче 1/8 россияне переиграли команду Северной Македонии.

Чемпионат Европы проходит каждый год. Последний раз сборная России принимала участие в турнире в 2017 году и вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв в овертайме команде Латвии (81:83). Сборная России четырежды становилась серебряным призером и дважды - бронзовым (последняя завоеванная медаль - серебряная в 2006 году).

Чемпионат Европы завершится 17 августа.