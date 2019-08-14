Теннисистка Александрова проиграла Халеп во втором круге турнира WTA в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Россиянка Екатерина Александрова уступила четвертой сеяной румынке Симоне Халеп в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу 27-летней Халеп, спортсменки впервые встречались между собой. В третьем круге румынка встретится с победительницей встречи между 16-й сеяной американкой Мэдисон Киз и россиянкой Дарьей Касаткиной.

24-летняя Александрова, занимающая на данный момент 43-ю строчку в рейтинге, является победительницей одного турнира WTA в парном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019).

На турнирах серии Большого шлема в 2018 году Халеп выиграла Открытый чемпионат Франции, в июле она первенствовала на Уимблдоне. Она занимает четвертое место в рейтинге WTA.

Турнир в Цинциннати завершится 18 августа.