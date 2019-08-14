Теннисистка Кудерметова не сумела выйти в третий круг турнира в Цинциннати

ТАСС, 14 августа. Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила шведке Ребекке Петерсон в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (штат Огайо, США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 7:5, 6:2 в пользу 24-летней шведки. Спортсменки в третий раз встречались между собой (все три раза в этом году), шведка одержала вторую победу. В третьем круге она встретится с победительницей матча между третьей сеяной чешкой Каролиной Плишковой и китаянкой Ван Яфань, матч завершится позднее в среду.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом 22-летней россиянки является выход в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019). В рейтинге WTA она занимает 57-е место.

Петерсон занимает 74-ю строчку в рейтинге WTA, ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата США (2018). На счету Петерсон один титул в парном разряде на турнирах WTA.

Турнир завершится 18 августа.