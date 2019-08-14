"Ротор" вышел на первое место по итогам восьмого тура Олимп-ФНЛ

ТАСС, 14 августа. Волгоградский "Ротор" по итогам восьмого тура возглавил турнирную таблицу первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

В восьмом туре, все матчи которого состоялись в среду, "Ротор" на выезде переиграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 2:1. На второе место в турнирной таблице вышло московское "Торпедо", которое одержало домашнюю победу над курским "Авангардом" со счетом 2:1. Лидировавшие перед восьмым туром "Химки" сыграли вничью с "Томью" (0:0). "Спартак-2" дома уступил ивановскому "Текстильщику" (1:2).

В турнирной таблице после восьми туров лидирует "Ротор" (19 очков), который опережает "Торпедо" (19 очков) по разнице забитых и пропущенных мячей. Третьими идут "Химки" (18 очков), за ними следуют "Томь" и "Чертаново" (по 15 очков), "Спартак-2" и ярославский "Шинник" (по 12 очков).

В девятом туре "Торпедо" дома сыграет с "Текстильщиком", "Ротор" примет "Шинник", "Химки" - "Нефтехимик", все матчи пройдут 18 августа. "Спартак-2" дома сыграет с красноярским "Енисеем", матч состоится 20 августа.

Результаты других встреч игрового дня: