Теннисистка Касаткина проиграла Киз во втором круге турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в матче второго круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Киз. Спортсменки провели пятую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Победы во всех матчах одержала американская спортсменка. Касаткина занимает 41-е место в рейтинге WTA, Киз - 18-е.

Соперницей американки в третьем раунде станет четвертая ракетка мира румынка Симона Халеп. Во втором круге она обыграла россиянку Екатерину Александрову (3:6, 7:5, 6:4).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.