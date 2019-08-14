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WTA

Теннисистка Касаткина проиграла Киз во втором круге турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6
Дарья Касаткина EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Дарья Касаткина
© EPA-EFE/ALI HAIDER

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз в матче второго круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу Киз. Спортсменки провели пятую игру между собой на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Победы во всех матчах одержала американская спортсменка. Касаткина занимает 41-е место в рейтинге WTA, Киз - 18-е.

Соперницей американки в третьем раунде станет четвертая ракетка мира румынка Симона Халеп. Во втором круге она обыграла россиянку Екатерину Александрову (3:6, 7:5, 6:4).

Турнир в Цинциннати завершится 19 августа.

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