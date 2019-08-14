Российские самбисты победили сборную мира в рамках 10-го турнира "Плотформа S-70"

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Российские самбисты выиграли десятый международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70". Противостояние, состоявшееся в Сочи, завершилось со счетом 6:5.

В стартовом поединке Александр Маслов техническим нокаутом в первом раунде победил американца Коди Иста (свыше 93 кг). Во втором бою Иван Богданов одержал победу нокаутом над Джае Янг Кимом из Южной Кореи (до 84 кг). Победителем третьего поединка вечера стал Алексей Ким, который нокаутировал уругвайца Эстебана Родригеза (до 61 кг). Кирилл Корнилов принес еще один балл в копилку российской команды, победив бразильца Фернандо Родригеса Джуниора (свыше 93 кг).

В следующих четырех боях лучшими оказывались только представители сборной мира. Бразилец Герберт Батиста удушающим приемом победил Георгия Элояна (до 70 кг), а его соотечественник Ренато Гомез Габриел в третьем раунде нокаутировал Алексея Махно (до 74 кг). Позже еще один бразилец Леонардо Лимбергер единогласным решением судей одержал победу над Борисом Федоровым (до 66 кг). Аналогично выиграл американец Джоуи Белтран у Дмитрия Тебекина (до 93 кг).

Еще в двух поединках турнира победителями стали российские самбисты. Евгений Ерохин и Олег Попов нокаутировали британца Стюарта Остина и бразильца Джеронимо Дос Сантоса (свыше 93 кг) соответственно. Победа в заключительном бою вечера единогласным решением судей досталась бразильцу Леонардо Силве Де Оливейро, который оказался сильнее Артура Астахова (до 93 кг).

На протяжении всех лет проведения "Плотформы S-70" ее главным гостем становился знаток и ценитель единоборств - президент России Владимир Путин. Вместе с ним за поединками в разные годы наблюдали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие. Первая "Плотформа S-70" состоялась в 2010 году, она была организована LEАGUE S-70 для популяризации и систематизации в России культуры единоборств. Сборная России встречалась со сборной Испании, победителями соревнований тогда стали Вячеслав Василевский, Виталий Минаков, Дмитрий Заболотный, Андрей Корешков и Сергей Голяев.