Россиянка Кузнецова вышла в третий круг теннисного турнира в Цинциннати

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Светлана Кузнецова победила представительницу Украины Даяну Ястремскую в матче второго круга турнира в Цинциннати (США). Призовой фонд соревнований составляет около $3 млн.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:2 в пользу российской теннисистки, попавшей в основную сетку соревнований благодаря wild card (специальному приглашению). Соперницы провели первый матч в очном противостоянии на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA).

В третьем круге Кузнецова сыграет с победительницей встречи между Юлией Путинцевой (Казахстан) и Слоан Стивенс (США). Их матч пройдет в ночь на четверг.

Турнир в США завершится 19 августа.