Лайшев: увеличение популярности самбо является одной из задач турнира "Плотформа S-70"

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Популяризация боевого самбо по всему миру является одной из задач международного турнира "Плотформа S-70". Об этом ТАСС в четверг заявил президент Федерации самбо Москвы и генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70", ставший 10-м в истории, завершился в Сочи в ночь на четверг. Сборная России по его итогам победила команду мира со счетом 6:5.

"Это юбилейный турнир, мы пригласили очень интересных соперников из Бразилии, США, Великобритании и Южной Кореи, очень сильные и мощные бойцы, - сказал Лайшев. - Задачи турнира - популяризация боевого самбо во всем мире и расширение его географии. Мы вошли в олимпийскую семью, нам нужно увеличивать количество стран, занимающихся нашим видом спорта".

"Очень довольны организацией. Тысячи ребят по всей стране придут заниматься в секции [благодаря этому турниру]. Это точно произойдет", - добавил функционер.

На протяжении всех лет проведения "Плотформы S-70" ее главным гостем становился знаток и ценитель единоборств - президент России Владимир Путин. Вместе с ним за поединками в разные годы наблюдали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие. Первая "Плотформа S-70" состоялась в 2010 году, она была организована LEАGUE S-70 для популяризации и систематизации в России культуры единоборств. Сборная России встречалась со сборной Испании, победителями соревнований тогда стали Вячеслав Василевский, Виталий Минаков, Дмитрий Заболотный, Андрей Корешков и Сергей Голяев.