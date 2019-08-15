Самбист Богданов заявил, что приз "За волю к победе" очень важен для него

СОЧИ, 15 августа. /ТАСС/. Российский боец Иван Богданов признался, что полученный на 10-м международном турнире по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" приз "За волю к победе" очень много для него значит. Об этом спортсмен рассказал ТАСС после завершения турнира в Сочи.

Богданов во втором поединке вечера в весовой категории до 84 кг одержал победу нокаутом над Джае Янг Кимом из Южной Кореи. После завершения турнира российский спортсмен получил специальный приз "За волю к победе".

"Бой получился очень сложным, мне попался опытный соперник. Приз, который мне вручили, очень много для меня значит, не зря я так упорно готовился, даже травмировался. Очень много сил было отдано и во время боя, и до него. "Плотформа S-70" - хороший турнир, рейтинговый, многое стояло на кону", - отметил Богданов.

На протяжении всех лет проведения "Плотформы S-70" ее главным гостем становился знаток и ценитель единоборств - президент России Владимир Путин. Вместе с ним за поединками в разные годы наблюдали первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Азербайджана Ильхам Алиев, экс-президент Армении Серж Саргсян, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также звезды мирового хоккея Александр Овечкин, Евгений Малкин, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов и многие другие. Первая "Плотформа S-70" состоялась в 2010 году, она была организована LEАGUE S-70 для популяризации и систематизации в России культуры единоборств. Сборная России встречалась со сборной Испании, победителями соревнований тогда стали Вячеслав Василевский, Виталий Минаков, Дмитрий Заболотный, Андрей Корешков и Сергей Голяев.