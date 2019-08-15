Демолинер и Медведев вышли во второй круг теннисного турнира в Цинциннати в парном разряде

ТАСС, 15 августа. Россиянин Даниил Медведев и бразилец Марсело Демолинер во встрече первого круга теннисного турнира в Цинциннати (США) в парном разряде победили голландский дуэт Робин Хасе / Уэс Колхоф и пробились в следующую стадию. Призовой фонд соревнований составляет около $6,7 млн.

Матч завершился со счетом 7:5, 1:6, 10:6 в пользу российского и бразильского теннисистов. Встреча длилась 1 час 21 минуту. Во втором круге Медведев и Демолинер сыграют с дуэтом Мате Павич (Хорватия) / Бруно Соарес (Бразилия).

В одиночном разряде россиянин дошел до третьего круга, где в четверг встретится с немцем Яном-Леннардом Штруффом. Начало матча - 20:00 мск. Демолинер не выступает в одиночном разряде с января 2017 года.

Турнир в США завершится 19 августа.