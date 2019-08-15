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Шарапова считает, что ее ждет долгий путь восстановления от травм

В среду россиянка уступила австралийке Эшли Барти во втором круге турнира в Цинциннати
Мария Шарапова EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Описание
Мария Шарапова
© EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

ТАСС, 15 августа. Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что ей предстоит проделать долгий путь в плане восстановления тела от травм. Слова спортсменки приводит агентство АP.

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Шарапова уступила Барти во втором круге турнира WTA в Цинциннати

В среду Шарапова уступила второй ракетке мира австралийке Эшли Барти во втором круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Цинциннати (США, штат Огайо). 32-летняя россиянка пропустила большую часть сезона из-за травмы плеча, она не выступала с февраля по середину июня.

"Я несколько раз сидела на этом стуле в пределах корта и не могла закончить матч, мне предстоит долгий путь в плане восстановления тела, но [получение игровой практики] это позитивная вещь. Просто ощущение того, что находишься в игре. Это совсем другое чувство", - сказала Шарапова.

Шарапова на текущий момент занимает 97-е место в рейтинге WTA. Она является победительницей 36 турниров WTA. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу - Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон.

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