Рудых и Дабижа проиграли в первом матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Российские спортсменки проиграли американкам Келли Ларсен и Эмили Стокман со счетом 15:21, 8:21. В другом матче группы G американки Керри Уолш Дженнингс и Брук Свит обыграли немок Изабель Шнайдер и Викторию Бинек со счетом 21:17, 22:20.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. В групповом раунде турнира также выступают российские пары Екатерина Бирлова / Евгения Уколова (группа Н) и Мария Бочарова / Мария Воронина (группа F).

В 2019 году Рудых и Дабижа стали победителями этапа Мирового тура во Вьетнаме, а также заняли третье место на этапе в Китае.

Турнир завершится 18 августа. Призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.