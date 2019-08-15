Футболист "Зенита" Ерохин считает, что матч против "Ахмата" получится непростым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Матч шестого тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Ахматом" будет непростым, как и предыдущие встречи между этими командами. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин.

Игра между "Зенитом" и "Ахматом" пройдет 17 августа в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена", начало встречи - 19:00 мск.

"Ахмат" всегда был крепкой командой, - сказал Ерохин, отвечая на вопрос о том, насколько изменился ближайший соперник "Зенита" по сравнению с прошлым сезоном. - Они каждый год ставят задачи попасть в еврокубки, поэтому ни один из матчей, который мы с ними проводили, легким не был. Этот, думаю, исключением не будет".

По его словам, сейчас сложно делать выводы о том, кто и какие места займет по итогам чемпионата. "Все рассчитывают быть как можно выше - и "Спартак", и ЦСКА будут также стремиться быть выше своих конкурентов. Поэтому никого бы не стал списывать со счетов", - отметил полузащитник.

Также Ерохин высказался по поводу перехода в "Зенит" крайнего нападающего испанской "Барселоны" Малкома. "Я думаю, что много было про него сказано; могу присоединиться ко всему - быстрый, техничный футболист, который может помочь и на поле, и в не его, - сказал Ерохин. - Есть много ребят, которые говорят с ним на одном языке. Думаю, это [вливание бразильца в коллектив] не составит проблем".

"Зенит" после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды из Санкт-Петербурга 13 очков, у занимающего второе место "Ростова" на два меньше. "Ахмат" на старте сезона набрал 6 очков (две победы и три поражения), клуб из Грозного находится на 10-й строчке.