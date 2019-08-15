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Бокс

Рой Джонс выступит перед боем Ковалев - Ярд

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу исполнит несколько композиций

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший исполнит несколько композиций в преддверии поединка между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Рой Джонс-младший исполнит несколько композиций в день взвешивания перед поединком Ковалев - Ярд", - сказал собеседник агентства.

Бой за чемпионский титул по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе между Ковалевым и Ярдом пройдет 24 августа в Челябинске.

В активе россиянина 33 победы (28 нокаутом), три поражения и одна ничья. На счету Ярда 18 побед (17 нокаутом) и ни одного поражения.

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