Семак: "Зениту" было выгодно отпустить футболиста Джорджевича в "Локомотив"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Переход черногорского нападающего Луки Джорджевича в московский футбольный клуб "Локомотив" оказался экономически выгодным для петербургского "Зенита". Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Джорджевич перешел в "Локомотив" из "Зенита" в понедельник. За клуб из Санкт-Петербурга футболист выступал с 2012 года, большую часть времени проведя на правах аренды в других командах - нидерландском "Твенте", итальянской "Сампдории", испанской "Понферрадине", а также тульском "Арсенале". В составе сине-бело-голубых он в общей сложности провел 30 матчей, забив три мяча и сделав две голевые передачи.

"Контракт Луки заканчивался в конце сезона, разумеется, клубу выгодно отпустить игрока сейчас, заработав деньги. Что касается игры в этом сезоне, конечно, были бы шансы, но я понимаю, что он хочет играть сейчас, а наша пара нападающих смотрится очень хорошо, играть именно сейчас ему было сложно. Мне достаточно жаль, и по человечески, и по игровым качествам, конечно, это игрок, который мог нам помочь, но мы руководствовались интересами Джорджевича и экономическими соображениями", - сказал Семак.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 13 очков после пяти туров. Следующий матч подопечные Семака проведут 17 августа на "Газпром Арене" с грозненским "Ахматом".