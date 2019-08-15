Бочарова и Воронина проиграли в первом матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина потерпели поражение в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Российские спортсменки уступили американкам Келли Клас и Саре Спонсил со счетом 19:21, 16:21. В другом матче группы F голландки Джой Штуббе и Марлен ван Ирсел проиграли немкам Шанталь Лаборер и Сандре Иттлингер - 18:21, 21:17, 13:15.

Ранее в пером матче группового этапа россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа уступили американкам Келли Ларсен и Эмили Стокман. Позднее в четверг в группе Н сыграют россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова.

Бочарова и Воронина в этом году стали победительницами этапа Мирового тура в Турции и чемпионками Европы (до 20 лет).

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.