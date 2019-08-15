Главный тренер "Зенита" Семак отметил рост конкуренции в чемпионате России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уровень конкуренции в чемпионате России по футболу в последнее время вырос, сейчас есть семь-восемь команд, против которых действующему чемпиону "Зениту" будет очень сложно. Об этом журналистам рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"Выборка не такая большая, но по накалу чемпионат стал более агрессивным, стало больше команд, которые стараются играть высоко, - сказал Семак. - Думаю, к середине чемпионата станет понятно, кто за что борется. Думаю, таблица немного видоизменится и откатится в сторону прошлогодней".

"Команды хорошо усилились - и "Спартак", и "Краснодар" проводят прекрасную трансферную кампанию. Что касается ЦСКА, там в команде возмужало много молодых, плюс удалось подписать того же Николу Влашича. Что касается атакующих действий, практически полкоманды играет в атаке. Очень хорошее усиление, они продолжают работу", - отметил он.

"Динамо" проводит прекрасную селекционную - по крайней мере, по именам и позициям, по усилению очень серьезная трансферная кампания. Конкурентов стало больше, и, на мой взгляд, естественно, те кандидаты, которые были, остались в борьбе за первое место. "Динамо", думаю, будет гораздо выше в этом году и "Ростов", который прекрасно стартовал, показывает прекрасную игру", - добавил главный тренер "Зенита".

"Набирается уже семь-восемь команд, матчи с которыми будут очень сложными. С другими будут сложными, а с этими - очень сложными", - резюмировал Семак.

"Зенит" после пяти туров занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. На второй позиции располагается "Ростов" (11 очков), тройку лучших замыкает ЦСКА (10 очков). Также по 10 очков на данный момент набрали "Локомотив", "Краснодар" и "Арсенал", которые располагаются на местах с четвертого по шестое.