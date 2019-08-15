УрФУ отдаст часть зданий инвесторам в обмен на новые корпуса для Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Уральский федеральный университет (УрФУ) готов отдать часть своих участков инвесторам для застройки в обмен на новые объекты в деревню Универсиады 2023 года, которые в дальнейшем перейдут вузу. В частности, вуз готов отдать участки, на которых расположены старые общежития, сообщил в четверг журналистам ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

"Пока это вопрос обсуждаемый, как и аспект расширения: большинство наших зданий - памятники архитектуры, переделать их, кроме как под цели образования, трудно. Но ряд участков мы готовы передать, чтобы построить в Новокольцовском современную инфраструктуру. Транспортная доступность, я надеюсь, будет обеспечена скоростным трамваем и рядом других решений", - сказал Кокшаров.

Ректор добавил, что вуз рассматривает возможность отдать корпуса общежитий в студенческом городке, которые были построены еще в 30-е годы. Также университет рассматривает возможность переезда в новые корпуса некоторых институтов, в частности института радиоэлектроники и информационных технологий, высшей школы экономики и менеджмента совместно с институтом госуправления и предпринимательства. "Возможно, переедет подготовительный факультет, который обучает иностранцев русскому языку", - сказал Кокшаров.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.