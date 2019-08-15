Британские триатлонистки лишены победы на отборочном турнире к ОИ-2020 за совместный финиш

ТАСС, 15 августа. Британские спортсменки Джессика Лирмонт и Джорджия Браун лишены победы на олимпийском отборочном турнире по триатлону на Олимпийские Игры 2020 года за то, что спортсменки пересекли финишную линию вместе. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза триатлонистов (ITU).

Британские триатлонистки финишировали, держась за руки, они получили дисквалификацию за нарушение принципа честной борьбы. В итоге победительницей турнира была признана представительница Бермудских островов Флора Даффи. Серебряную медаль получила итальянка Алиса Берто, бронзу - британка Вики Холланд. Все призеры получили олимпийские лицензии на Игры-2020.

Россиянки Анастасия Горбунова и Александра Разаренова заняли 22-е и 41-е места соответственно.

Олимпийский отборочный турнир завершится 18 августа.