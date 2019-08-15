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Летние олимпийские виды спорта

Бирлова и Уколова победили в первом матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

Спортсменки обыграли гречанок Панагиоте Карагкуни и Василику Арванити

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали победу в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россиянки обыграли гречанок Панагиоте Карагкуни и Василику Арванити со счетом 21:14, 15:21, 15:11. В другой встрече группы Н представительницы Латвии Тина Граудина и Анастасия Кравченкова обыграли китаянок Чэнь Сюэ и Синьсинь Ван со счетом 21:13, 21:11.

Ранее в первых матчах в своих группах проиграли россиянки Дарья Рудых и Ксения Дабижа, а также Мария Бочарова и Мария Воронина.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Мировой футбол
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