Федерация гандбола России и "Париматч" заключили партнерское соглашение

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) заключила партнерское соглашение с букмекерской компанией "Париматч". Об этом было объявлено на пресс-конференции в ТАСС в четверг.

Соглашение между ФГР и букмекером рассчитано на два года с возможностью пролонгации. В соответствии с договором, гандбольная суперлига получила новое название, в котором добавлено название букмекерской компании. Логотип спонсора также появится на форме сборной России.

"Впервые в своей истории суперлига получает титульного партнера и коммерческое название. С одной стороны, это показатель роста интереса к гандболу, а с другой - прекрасная возможность для дальнейшего развития. Вместе с "Париматч", одной из ведущих беттинг-компаний России, мы приложим все усилия, чтобы популярность гандбола росла и дальше", - заявил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

Воронин отметил, что в ближайшие два сезона календарь национальных турниров будет подчинен интересам сборных команд, которым предстоит отбираться на Олимпийские игры.