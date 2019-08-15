Семенов и Лешуков выиграли первый матч на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россияне Константин Семенов и Илья Лешуков одержали победу в первом матче на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне победили украинцев Сергея Попова и Ярослава Гордеева со счетом 30:28, 21:16. В другом матче группы Н чехи Ондржей Перушич и Дэвид Швейнер обыграли мексиканцев Ломбардо Онтивероса и Хуана Вирджена со счетом 21:19, 21:17.

Семенов и Лешуков в этом году выиграли этап Мирового тура в Китае, стали третьими на этапе в Нидерландах и Польше. На чемпионате Европы 2019 года в Москве они стали серебряными призерами.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.