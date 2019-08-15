Худяков и Быканов проиграли голландцам на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россияне Максим Худяков и Руслан Быканов потерпели поражение в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне, которые вышли в групповой этап через квалификацию, проиграли голландцам Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счетом 15:21, 19:21. В другом матче группы D бразильцы Густав Карвалаес и Саймон Сантос, которые также прошли квалификационный отбор, обыграли испанцев Пабло Эрреру и Адриана Гавиру со счетом 17:21, 21:16, 15:13.

Ранее российские пары в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, Константина Семенова и Ильи Лешукова одержали победы в группах А и Н соответственно.

Худяков вместе с Игорем Величко становились победителями этапа Мирового тура в Италии.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.