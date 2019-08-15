Лямин и Мыськив обыграли австрийцев на этапе Мирового тура по пляжному волейболу

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Российские спортсмены Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали победу в первом матче группового раунда на этапе Мирового тура по пляжному волейболу в Москве. Соревнования проходят на Фестивальной площади в "Лужниках".

Россияне обыграли австрийцев Робина Зайдля и Филиппа Валлера со счетом 27:25, 21:15. Во втором матче группы Е итальянцы Даниэле Лупо и Паоло Николаи оказались сильнее швейцарцев Квентина Метрала и Флориана Бреера со счетом 21:15, 21:19.

Ранее российские пары в составе Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского, Константина Семенова и Ильи Лешукова одержали победы в группах А и Н соответственно. Максим Худяков и Руслан Быканов потерпели поражение в матче группы D.

В этом году Мыськив вместе с Валерием Самодаем стали вторыми на этапе Мирового тура в китайском Циньчжоу.

Участники разбиты на восемь групп по четыре пары в каждой. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала турнира. Пары, занявшие вторые и третьи места, сыграют в 1/16 финала. Турнир завершится 18 августа, призовой фонд соревнований составляет $300 тыс.