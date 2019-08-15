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Мировой футбол

Объявлены претендентки на приз лучшей футболистки года по версии УЕФА

Награда будет вручена во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 15 августа. Норвежка Ада Хегерберг, француженка Амандин Анри и англичанка Люси Бронз претендуют на звание лучшей футболистки года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда будет вручена победителю во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Монако, которая пройдет 29 августа. Все футболистки представляют французский "Лион", который является действующим победителем женской Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 форвард Хегерберг провела за французский "Лион" 28 матчей в разных турнирах, забив 27 мячей. 24-летняя норвежка является первой обладательницей Золотого мяча среди женщин (2018 год).

27-летняя Бронз, играющая на позиции защитника, в прошедшем сезоне провела за "Лион" 24 матча, забив два мяча. В составе сборной Англии на минувшем чемпионате мира Бронз заняла четвертое место.

29-летняя Анри, играющая на позиции полузащитника, провела в прошедшем сезоне 23 матча, забив шесть голов. На чемпионате мира сборная Франции завершила борьбу на стадии 1/4 финала.

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