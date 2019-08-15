Объявлены претендентки на приз лучшей футболистки года по версии УЕФА

ТАСС, 15 августа. Норвежка Ада Хегерберг, француженка Амандин Анри и англичанка Люси Бронз претендуют на звание лучшей футболистки года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Награда будет вручена победителю во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Монако, которая пройдет 29 августа. Все футболистки представляют французский "Лион", который является действующим победителем женской Лиги чемпионов.

В сезоне-2019/20 форвард Хегерберг провела за французский "Лион" 28 матчей в разных турнирах, забив 27 мячей. 24-летняя норвежка является первой обладательницей Золотого мяча среди женщин (2018 год).

27-летняя Бронз, играющая на позиции защитника, в прошедшем сезоне провела за "Лион" 24 матча, забив два мяча. В составе сборной Англии на минувшем чемпионате мира Бронз заняла четвертое место.

29-летняя Анри, играющая на позиции полузащитника, провела в прошедшем сезоне 23 матча, забив шесть голов. На чемпионате мира сборная Франции завершила борьбу на стадии 1/4 финала.