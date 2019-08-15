СМИ: проходивший просмотр в "Манчестер Юнайтед" футболист покончил с собой из-за травм

ТАСС, 15 августа. Валлийский футболист Джоэл Дарлингтон, проходивший просмотр в английском "Манчестер Юнайтед", покончил с собой из-за частых травм в возрасте 20 лет. Об этом сообщает издание Daily Post.

По информации источника, Дарлингтон в последние два года страдал от болей в спине из-за повреждения позвоночного диска. Из-за травмы футболист впал в депрессию. Тело игрока обнаружили его мать и брат в гараже.

Дарлингтон находился на просмотре в "Манчестер Юнайтед" несколько лет, однако из-за травмы руки не сумел пробиться в состав команды. Последним клубом футболиста был валлийский "Бала Таун". Также игрок выступал за сборную Уэльса на различных юниорских уровнях.